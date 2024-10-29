ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Я всегда знала об одном: что буду жить только с умным, порядочным, образованным, непьющим, организованным человеком. ...10 вещей, о котор...
  • Вера Федорова
    Уму непостижимо..."Будешь выть у гр...
  • Элина Морозова
    Вот   и  я о том  же. Без  участия  женщин в экономике она завянет.Патриархат: как о...

Отец объявился когда я уже взрослая и стал учить жизни?

Отец объявился когда я уже взрослая и стал учить жизни?

Ещё когда я была в первом классе отец уже в то время, постоянно был на вахте, там же и остался, сказал матери что у него новая жена и ребёнок будет! Бросив нас тогда, когда я даже не успела понять кто такой отец и какой смысл его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree
Мать поступила мудро,послала куда подальше,дочь сглупила ,стала привечать,а теперь спрашивает совета взрослая тетенька.Однозначно гнать ко всем чертям.
Ответить
11 час.
Людмила Петрухина
Сочувствия и поддержки от папани захотелось? Кто в этом виноват? Мама правильно поступила, а вам это зачем надо было? Нет отца и это не отец.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх