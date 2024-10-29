Ещё когда я была в первом классе отец уже в то время, постоянно был на вахте, там же и остался, сказал матери что у него новая жена и ребёнок будет! Бросив нас тогда, когда я даже не успела понять кто такой отец и какой смысл его.
Отец объявился когда я уже взрослая и стал учить жизни?
Комментарии
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radiofree
Мать поступила мудро,послала куда подальше,дочь сглупила ,стала привечать,а теперь спрашивает совета взрослая тетенька.Однозначно гнать ко всем чертям.
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11 час.
Людмила Петрухина
Сочувствия и поддержки от папани захотелось? Кто в этом виноват? Мама правильно поступила, а вам это зачем надо было? Нет отца и это не отец.
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7 час.
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