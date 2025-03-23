Террористы из «Крокуса» живут как в санатории: что происходит в СИЗО «Лефортово» Ирина ВальковаГод назад вся страна была потрясена чудовищным терактом в торговом центре «Крокус», унёсшим жизни 146 человек и оставившим более 500 раненых.