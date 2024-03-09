Тысячи свердловчан взяли ипотеку на дома в селах

В Свердловской области 2,5 тысячи человек купили и построили жилье благодаря сельской ипотеке. Жителям региона по программе выделили около 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке, сообщили в департаменте информационной политики региона.
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