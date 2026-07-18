Женские страсти
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Женские страсти

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Что говорят при расставании

Что говорят при расставании

Очень часто слышим фразу: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». И это заблуждение. Расставаться всегда тяжело потому что отношения — это история нашей жизни, в которую мы были эмоционально вовлечены.

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