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КХЛ удовлетворила требования «Спартака» в споре с Ружичкой. Форвард должен клубу 2/3 от зарплаты, не выплаченной с марта 2026-го по май 2027-го («РИА Новости»)

Дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования « Спартака » в споре с форвардом Адамом Ружичкой .

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