Зоолог Маевская объяснила, почему летучие мыши залетают в квартиры осенью

Старший преподаватель кафедры зоологии и экологии ДонГУ Юлия Маевская рассказала Донецкому агентству новостей, что летучие мыши могут залетать в квартиры и устраиваться на зимовку в щелях между слоями утеплителя на балконах и чердаках.
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