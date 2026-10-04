Зоолог Маевская объяснила, почему летучие мыши залетают в квартиры осенью

Старший преподаватель кафедры зоологии и экологии ДонГУ Юлия Маевская рассказала Донецкому агентству новостей, что летучие мыши могут залетать в квартиры и устраиваться на зимовку в щелях между слоями утеплителя на балконах и чердаках.