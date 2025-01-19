Крещенские купания на реке Бузулук в самом разгаре.🔥 Многие уже не первый год окунаются в проруби, есть и те, кто впервые это делает.
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Крещенские купания на реке Бузулук в самом разгаре.🔥 Многие уже не первый год окунаются в проруби, есть и те, кто впервые это делает.