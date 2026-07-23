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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» близок к трансферу Лакруа. «Кристал Пэлас» хочет более 55 млн фунтов за защитника сборной Франции (Sky Sports)

« Челси » продолжает работу над подписанием  Максанса Лакруа . «Синие» близки к тому, чтобы достигнуть договоренности с « Кристал Пэлас » о трансфере 26-летнего защитника, сообщает Sky Sports.

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