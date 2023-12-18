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Китай

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В Пекине состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока и Байкальского региона России

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу совместно провели встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока и Байкальского региона России.

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