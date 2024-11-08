Специалисты объяснили россиянам, чем полезны сухие овощи

По словам экспертов, они хорошо хранятся Некоторые свежие овощи могут потерять значительную часть питательных веществ, пока просто лежат в морозилке, если хранить их неправильно, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов.
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