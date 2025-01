The Blood of Dawnwalker – это “максимальная свобода игроков, иногда кажется, что играеш...

The Blood of Dawnwalker – это “максимальная свобода игроков, иногда кажется, что играешь в бумажную RPG”The Blood of Dawnwalker – грядущая ролевая игра от группы бывших разработчиков CD Projekt Red, и уже сейчас кажется, что она заимствует некоторые черты из ролевых игр Dungeons & Dragons и Baldur’s Gate.