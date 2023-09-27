В Google Play и App Store можно бесплатно скачать новую игру про Губку Боба На Android и iOS ...

В Google Play и App Store можно бесплатно скачать новую игру про Губку БобаНа Android и iOS состоялся полноценный релиз SpongeBob Adventures: In A Jam, новой игры про Губку Боба, которая несколько месяцев назад вышла в раннем доступе в ограниченном числе стран.
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