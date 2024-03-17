Прошедшей ночью в Славянском районе была сорвана атака на НПЗ Всего было несколько БПЛА, все нейтрализованы, но началось возгорание в результате падения одного из беспилотников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Прошедшей ночью в Славянском районе была сорвана атака на НПЗ Всего было несколько БПЛА, все нейтрализованы, но началось возгорание в результате падения одного из беспилотников.