Политика как она есть

38 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Гавриков
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!!.. ВОТ ИХ ПОГАНАЯ ПРОГРАММА - ЗА КОТОРУЮ ОНИ ГОЛОСУЮТ: "Наша задача заставить Россию пожирать себя и... «Русская служба ...
  • Виктор Сотников
    Россия, имеется ввиду народ не является собственником энергоносителей и остальных природных ресурсов. Ими являются ко...А России надо быт...
  • Юрий Гавриков
    За Навального это не позиция. Вы просто за Навального чтобы он не делал? Вот стрелял он в лицо из травмата человеку. ... «Русская служба ...

«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

По мнению экспертов, ДЭГ стоит отложить в долгий ящик, пока система не позволит соблюсти избирательные права граждан Фото: АГН "Москва" Движение в защиту избирательных прав граждан «Голос»* опубликовало официальное заявление, в котором уточнило свою позицию по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая использовалась на выборах в семи регионах этой осенью и которую власти намерены внедрять в дальнейшем на федеральном уровне.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV949
Валерий Федосеев
В пиндосрани покойники голосут и голоса в почтовых отправлениях из прошлого века регистрируют. Почему-то нет никаких возрожений от "голоса".
Дурной пример заразителен??? ( "и я такую же хочу")
Ответить
1
12 час.
Игорь Тихонов
Нельзя утверждать и проверить, что те, кто разрабатывает программы для ДЭГ не предусмотрят возможности для изменения результатов. Даже если официальные разработчики и не будут корректировать результаты, то могут быть хакеры (или группы хакеров) которые взломают защиту и внесут свои коррективы. Если кто-то сомневается в их возможностях, то вспомните, что было в США этим летом, постоянные сбои в роботе "Госуслуг", утечки данных из "сверхзащищенных" баз данных "Сбера" и т.д.
Ответить
2
11 час.
Валерий Пашнин
"Голос" это по русски враг, так в переводе "иноагент", от кого получает деньги, ту и музыку играет. Лично голосовал дистанционно, потому что по объективным причинам находился в другом городе. И считаю, что это надежно, быстро и полезно для населения. И этот способ голосования обязательно должен быть. А кто ему не доверяет пусть ходит на избирательные участки.
Ответить
1
7 час.

Картина дня

наверх