По мнению экспертов, ДЭГ стоит отложить в долгий ящик, пока система не позволит соблюсти избирательные права граждан Фото: АГН "Москва" Движение в защиту избирательных прав граждан «Голос»* опубликовало официальное заявление, в котором уточнило свою позицию по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая использовалась на выборах в семи регионах этой осенью и которую власти намерены внедрять в дальнейшем на федеральном уровне.
«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования
Комментарии
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VV949
Валерий Федосеев
В пиндосрани покойники голосут и голоса в почтовых отправлениях из прошлого века регистрируют. Почему-то нет никаких возрожений от "голоса".
Дурной пример заразителен??? ( "и я такую же хочу")
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12 час.
1
Игорь Тихонов
Нельзя утверждать и проверить, что те, кто разрабатывает программы для ДЭГ не предусмотрят возможности для изменения результатов. Даже если официальные разработчики и не будут корректировать результаты, то могут быть хакеры (или группы хакеров) которые взломают защиту и внесут свои коррективы. Если кто-то сомневается в их возможностях, то вспомните, что было в США этим летом, постоянные сбои в роботе "Госуслуг", утечки данных из "сверхзащищенных" баз данных "Сбера" и т.д.
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11 час.
2
Валерий Пашнин
"Голос" это по русски враг, так в переводе "иноагент", от кого получает деньги, ту и музыку играет. Лично голосовал дистанционно, потому что по объективным причинам находился в другом городе. И считаю, что это надежно, быстро и полезно для населения. И этот способ голосования обязательно должен быть. А кто ему не доверяет пусть ходит на избирательные участки.
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7 час.
1
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