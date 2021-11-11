«Преждевременно, вредно и опасно»: «Голос»* требует отказаться от электронного голосования

Игорь Тихонов

Нельзя утверждать и проверить, что те, кто разрабатывает программы для ДЭГ не предусмотрят возможности для изменения результатов. Даже если официальные разработчики и не будут корректировать результаты, то могут быть хакеры (или группы хакеров) которые взломают защиту и внесут свои коррективы. Если кто-то сомневается в их возможностях, то вспомните, что было в США этим летом, постоянные сбои в роботе "Госуслуг", утечки данных из "сверхзащищенных" баз данных "Сбера" и т.д.