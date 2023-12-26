Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Хохлы грохнули, и трахнули, и ограбили - их стиль.Денацифицированы!...
  • Евгения Болотова
    Пущай одни празднуют, мы повременим... С предателями нам праздновать нечего...Пожму руку Путину...
  • Надежда
    В анонсе увидела из "этих" только лёньку агутина, остальные, вроде, нормальные..."Голубые огоньки ...

Мир подводят к интеллектуальной деградации?

Мир подводят к интеллектуальной деградации?

То, что мы вступили в некий период, когда обесцениваются и собственно знания, и само стремление к ним — наверное заметило уже большинство людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Да, насчет знаний и тяги к ним, всё верно. Молодых не интересуют изобретатели, известные конструкторы и ученые.  Какая уж тут математика. Вот блогеры, которые ничего не производят и имеют сотни миллионов!   В СМИ кто у нас - герои? Это и результат уничтожения классического образования и введения западной модели образования. Задача свести уровень интеллекта населения до минимальной отметки.  Опустить его  на уровень инстинкта и  рефлексов, - хочу есть, хочу спать, хочу секса и т.п. Что-то типа  двуногого животного.   Греф уже предлагает ввести пятилетнее образование. Всё в соответствии с лозунгом озвученным Фурсенко: &quot;Мне не нужны грамотные. Мне нужны потребители.&quot;   А он, к слову, был министром образования и человеком, который и начал уничтожение классической русской школы образования. Она была основана на научно-разработанных методиках и на принципе - &quot;от простого к сложному&quot;. Это принцип развития всего сущего в природе, в том числе и интеллекта.   А сейчас при подаче знаний  вводят всё больше хаоса и деструктивного подхода, который не дает мозгу развиваться и полностью исключает развитие творческой составляющей.   Неграмотной толпой, живущей в основном животными инстинктами и рефлексами  легко управлять.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх