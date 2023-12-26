Мир подводят к интеллектуальной деградации?

Александр Лагуткин

Да, насчет знаний и тяги к ним, всё верно. Молодых не интересуют изобретатели, известные конструкторы и ученые. Какая уж тут математика. Вот блогеры, которые ничего не производят и имеют сотни миллионов! В СМИ кто у нас - герои? Это и результат уничтожения классического образования и введения западной модели образования. Задача свести уровень интеллекта населения до минимальной отметки. Опустить его на уровень инстинкта и рефлексов, - хочу есть, хочу спать, хочу секса и т.п. Что-то типа двуногого животного. Греф уже предлагает ввести пятилетнее образование. Всё в соответствии с лозунгом озвученным Фурсенко: "Мне не нужны грамотные. Мне нужны потребители." А он, к слову, был министром образования и человеком, который и начал уничтожение классической русской школы образования. Она была основана на научно-разработанных методиках и на принципе - "от простого к сложному". Это принцип развития всего сущего в природе, в том числе и интеллекта. А сейчас при подаче знаний вводят всё больше хаоса и деструктивного подхода, который не дает мозгу развиваться и полностью исключает развитие творческой составляющей. Неграмотной толпой, живущей в основном животными инстинктами и рефлексами легко управлять.