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Кексы, как в школьной столовой: лакомство, которое напомнит вкус детства. Проверенный рецепт.

Помните кексы, которые когда-то продавались в школьных столовых? Нежные, рассыпчатые и изюмно-изюмные! Мы раздобыли их рецепт, чтобы вы смогли при случае поностальгировать с чашкой какао или душистым компотом из сухофруктов.

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