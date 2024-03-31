Кексы, как в школьной столовой: лакомство, которое напомнит вкус детства. Проверенный рецепт.

Помните кексы, которые когда-то продавались в школьных столовых? Нежные, рассыпчатые и изюмно-изюмные! Мы раздобыли их рецепт, чтобы вы смогли при случае поностальгировать с чашкой какао или душистым компотом из сухофруктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)