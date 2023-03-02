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Тен Хаг о Вегорсте после 3:1 с «Вест Хэмом»: «Он был одним из лучших. Голы придут»

Тен Хаг о Вегорсте после 3:1 с «Вест Хэмом»: «Он был одним из лучших. Голы придут»

Эрик тен Хаг похвалил Ваута Вегорста после матча Кубка Англии между «МЮ» и «Вест Хэмом» (3:1). На 77-й минуте нападающий вступил в единоборство с Найефом Агердом на стандарте, и это привело к автоголу защитника «Вест Хэма».

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