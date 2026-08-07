Путин заслушал доклад об обстановке на Добропольском направлении

Президент России Владимир Путин заслушал доклад командира 76-й гвардейской дивизии ВДВ гвардии полковника Абдулазиза Шихабидова о боевой обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии