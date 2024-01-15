ВС России отрабатывали подготовку к штурму Марьинки на точной копии позиций ВСУ

Военнослужащий ВС России с позывным Чивас рассказал, что российские военные для подготовки к штурму ключевых высот в Марьинке создали на полигоне в Донецкой Народной Республике точную копию украинских позиций.
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