И снова со дна громко постучали. Глава узбекской диаспоры "Ватандош" Усман Баратов публично высмеял наших солдат на СВО.

ФОТО: "SPUTNIK УЗБЕКИСТАНА"/ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА БАРАТОВА В "ВКОНТАКТЕ"/ALTITUDE VISUAL/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ФИГ ВАМ, А НЕ ЯЙЦА, ВЕРНИТЕ ПЕТУХОВ С ФРОНТА": ПРАВДА ОБ ОБНАГЛЕВШЕМ ГЛАВЕ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ И снова со дна громко постучали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сбежавшие россияне столкнулись на Западе с беззаконием, бедностью, грязью и крахом иллюзий
- Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам"
- Все было готово к удару в спину России: Моди сделал продуманный ход
Свежие комментарии