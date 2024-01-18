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Позитив для оптимистов

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И снова со дна громко постучали. Глава узбекской диаспоры "Ватандош" Усман Баратов публично высмеял наших солдат на СВО.

И снова со дна громко постучали. Глава узбекской диаспоры "Ватандош" Усман Баратов публично высмеял наших солдат на СВО.

ФОТО: "SPUTNIK УЗБЕКИСТАНА"/ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА БАРАТОВА В "ВКОНТАКТЕ"/ALTITUDE VISUAL/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ФИГ ВАМ, А НЕ ЯЙЦА, ВЕРНИТЕ ПЕТУХОВ С ФРОНТА": ПРАВДА ОБ ОБНАГЛЕВШЕМ ГЛАВЕ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ И снова со дна громко постучали.

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Комментарии
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Иван Щукин
Диаспоры, анклавы и когда наши правоохранительные органы разберутся с  ними? Такое впечатление что эти диаспоры и анклавы являются, для наших доблестных правоохранительных органов, как &quot;дойные коровы&quot; судя по многочисленным статьям о коррупции в органах!?
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20 час.
Игорь
👍👍👍
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17 час.

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