И снова со дна громко постучали. Глава узбекской диаспоры "Ватандош" Усман Баратов публично высмеял наших солдат на СВО.

Иван Щукин

Диаспоры, анклавы и когда наши правоохранительные органы разберутся с ними? Такое впечатление что эти диаспоры и анклавы являются, для наших доблестных правоохранительных органов, как "дойные коровы" судя по многочисленным статьям о коррупции в органах!?