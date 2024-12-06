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Царьград

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Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Давно пора прекратить нянчиться с армянами, выдворить из России  все диаспоры и т.д. пусть там у себя на исторической...Пашинян решил отм...
  • Михаил Мамонов
    да забудьте вы про эту недореспублику , ее просто не будет . турки выполнят свою много вековую мечту и вырежут скоро ...Пашинян решил отм...
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"Украина выиграет эту войну": Глава МИД Норвегии призвал помочь Киеву в "героической борьбе"

"Украина выиграет эту войну": Глава МИД Норвегии призвал помочь Киеву в "героической борьбе"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на выступление Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ подчеркнул важность поддержки Украины в её усилиях против России, заявив, что Украина должна и сможет победить в этом конфликте.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пора у Норвегии забрать то, что ей по доброй воле передали... Добрая воля для них закончилась!
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21 час.
СМ
Сергей Медведев
Потомки квислингов шустро-быстро переобуваются,на ходу подстраиваются.Как шакалы перед Шерханом!
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21 час.

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