"Украина выиграет эту войну": Глава МИД Норвегии призвал помочь Киеву в "героической борьбе"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на выступление Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ подчеркнул важность поддержки Украины в её усилиях против России, заявив, что Украина должна и сможет победить в этом конфликте.
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