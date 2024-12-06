"Украина выиграет эту войну": Глава МИД Норвегии призвал помочь Киеву в "героической борьбе"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на выступление Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ подчеркнул важность поддержки Украины в её усилиях против России, заявив, что Украина должна и сможет победить в этом конфликте.