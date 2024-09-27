Обнаружен ключевой механизм регуляции артериального давления: клетки запоминают выработку ренина

Открытие клеток, контролирующих кровяное давление Исследователи медицинского факультета Университета Вирджинии (University of Virginia) обнаружили удивительные способности определенных клеток изменять свои функции, что помогает нашему организму регулировать кровяное давление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии