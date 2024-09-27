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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Обнаружен ключевой механизм регуляции артериального давления: клетки запоминают выработку ренина

Открытие клеток, контролирующих кровяное давление Исследователи медицинского факультета Университета Вирджинии (University of Virginia) обнаружили удивительные способности определенных клеток изменять свои функции, что помогает нашему организму регулировать кровяное давление.

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