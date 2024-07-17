Один из самых некрасивых автомобилей в мире переродится в симпатичный кроссовер

В далеком 1998 году компания Fiat вывела на рынок минивэн Multipla. Машина получила крайне необычный дизайн, который из-за своей несуразности сразу же причислили к списку самых неудачных в истории автопрома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии