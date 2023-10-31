"Бедные" жены богатых мужей

Ольга Гусева Каждый сам выбирает как ему жить. Нравится им так жить - пусть живут. Только вот нытьё от них лучше пресекать. Выбор клетки - их выбор. На вкус и цвет...

Елена Воскресенская У меня вопрос возник)) А что вас так чужая жизнь волнует?)) Своей недостаточно? Займитесь пробелами!