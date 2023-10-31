Хотела поделиться размышлениями. В моем окружении четыре подружки замужем за хорошо зарабатывающими мужчинами.
"Бедные" жены богатых мужей
Комментарии
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Ольга Гусева
Каждый сам выбирает как ему жить. Нравится им так жить - пусть живут. Только вот нытьё от них лучше пресекать. Выбор клетки - их выбор. На вкус и цвет...
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1 д.
Елена Воскресенская
У меня вопрос возник)) А что вас так чужая жизнь волнует?)) Своей недостаточно? Займитесь пробелами!
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1 д.
Ольга Гусева
Есть у автора сомнения. Ищет ответ на вопрос. Незрелая ещё. Мыкается с мыслями. Будем надеяться, что дозреет когда-нибудь. Многие барышни предпочитают розовый. Особенно очки. Реальность то немного иная.
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1 д.
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