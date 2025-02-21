В исторических регионах состоялись торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. В Запорожской области ко Дню защитника Отечества активисты молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали акцию «Свеча Памяти», чтобы почтить память павших защитников.
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