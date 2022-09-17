С инженерно-саперным батальоном 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли тактические специальные учения

С инженерно-саперным батальоном 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли тактические специальные учения

Подразделения ИСБ успешно выполнили оборудование ложной позиции зенитного ракетного комплекса и отработали действия на станции комплексной очистки, подготовив резервуары с питьевой водой.

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