С инженерно-саперным батальоном 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли тактические специальные учения

Подразделения ИСБ успешно выполнили оборудование ложной позиции зенитного ракетного комплекса и отработали действия на станции комплексной очистки, подготовив резервуары с питьевой водой.
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