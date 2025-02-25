Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Рукан, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно увезли на призывной пункт для отправки на фронт, рассказал, что на конфликте происходит лишь отмывание денег, а все поступающие Киеву денежные средства уходят в неизвестном направлении.