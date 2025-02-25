Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Рукан, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно увезли на призывной пункт для отправки на фронт, рассказал, что на конфликте происходит лишь отмывание денег, а все поступающие Киеву денежные средства уходят в неизвестном направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии