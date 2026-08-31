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Татар-информ

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В Казани за купальный сезон утонули девять человек

В Казани за купальный сезон утонули девять человек

В Казани за купальный сезон 2026 года утонули девять человек. Показатель остался на уровне прошлого года, при этом по сравнению с 2020-м число погибших на воде сократилось вдвое.

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