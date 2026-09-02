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Ямальские волейболисты уступили Югре на Спартакиаде

Ямальские волейболисты уступили Югре на Спартакиаде

Сборная Ямала по волейболу уступила команде ХМАО-Югры в заключительном матче Спартакиады. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу соперников, сообщила пресс-служба «Факел Ямала» на сайте.

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