Как я готовлю компостную кучу к зиме: проливка, воздух и правильные слои

Осенний компост — это всегда отдельная история. В течение сезона туда отправляются горы травы, ботвы, листвы и кухонных очистков, но когда приходят холода, становится понятно: далеко не всё успело превратиться в однородную питательную массу.
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