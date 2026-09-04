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Я строю

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Как я готовлю компостную кучу к зиме: проливка, воздух и правильные слои

Осенний компост — это всегда отдельная история. В течение сезона туда отправляются горы травы, ботвы, листвы и кухонных очистков, но когда приходят холода, становится понятно: далеко не всё успело превратиться в однородную питательную массу.

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