Исследование рассеянного склероза позволило установить, что медикаментозное лечение и когнитивно-поведенческая терапия способствуют снижению уровня усталости

Исследование, проведенное под руководством Мичиганского университета (University of Michigan), выявило значительное снижение уровня утомляемости у пациентов с рассеянным склерозом при использовании медицинских, поведенческих вмешательств и их комбинации.
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