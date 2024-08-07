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Газета.ру

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Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

Харрис заявила, что собирается победить Трампа на выборах президента в ноябре

Вице-президент США Камала Харрис, претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии, уклонилась от призывов к аресту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, передает Associated Press.

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