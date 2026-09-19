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Воронежские новости

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Дистанционщика, уволенного за прогулы, восстановил Воронежский суд

Дистанционщика, уволенного за прогулы, восстановил Воронежский суд

Суд подтвердил, что сотрудника уволили незаконно, так как он работал дистанционно. Воронежский областной суд взыскал в его пользу средний заработок и восстановил на работе.

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