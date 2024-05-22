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Стало известно, как Чулпан Хаматова зарабатывает на жизнь после бегства из России

Стало известно, как Чулпан Хаматова зарабатывает на жизнь после бегства из России

"КП" утверждает, что актриса снимается лишь в эпизодах, а в театр её не берутЧулпан Хаматова, сбежав из России из-за несогласия со спецоперацией, фактически осталась без средств к существованию.

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