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Несекретные материалы

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Украину ждёт «зима судного дня»: прошлый отопительный сезон станет «лёгкой прогулкой»

Украину ждёт «зима судного дня»: прошлый отопительный сезон станет «лёгкой прогулкой»

Украина не готова к холодам. При наступлении нового отопительного сезона Россия будет пытаться вывести из строя теплоснабжение крупных городов: Киева, Львова, Одессы и Днепропетровска.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Сытник
Геннадий Сытник

А экспЁрд что то скажет про то, что хохлы играют немного в другую игру? РФ позиционирует удары по "обеспечению всу", а они просто по энергетике. Мы вот просидели шесть часов без света, а в некоторых районах его нет пятнадцать часов. И это не зима, ребятки.

Профиль пользователя В К
В К

Нам, какой уже век рассказывают про загнивающий запад, а он всё ни как не сгниёт! А будет следующее, Путин просто пожалеет хохлов, и скажет, они же наши братья!