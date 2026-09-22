Украина не готова к холодам. При наступлении нового отопительного сезона Россия будет пытаться вывести из строя теплоснабжение крупных городов: Киева, Львова, Одессы и Днепропетровска.
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А экспЁрд что то скажет про то, что хохлы играют немного в другую игру? РФ позиционирует удары по "обеспечению всу", а они просто по энергетике. Мы вот просидели шесть часов без света, а в некоторых районах его нет пятнадцать часов. И это не зима, ребятки.
Х+охлы запасаются Кизяками...Будут греться...
Нам, какой уже век рассказывают про загнивающий запад, а он всё ни как не сгниёт! А будет следующее, Путин просто пожалеет хохлов, и скажет, они же наши братья!
Патрон, ты кто и чей?!Вот придет зима и поглядим. Не надо говорить за Путина на что он расчитывает