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В ВСП оценили вероятность финансирования лечения всех редких заболеваний

В ВСП оценили вероятность финансирования лечения всех редких заболеваний

Руководители пациентских сообществ и сами пациенты выступают за перевод под ответственность федерального бюджета лекарственного обеспечения всех пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, заявил в интервью «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.

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