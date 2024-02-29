В ВСП оценили вероятность финансирования лечения всех редких заболеваний

Руководители пациентских сообществ и сами пациенты выступают за перевод под ответственность федерального бюджета лекарственного обеспечения всех пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, заявил в интервью «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.
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