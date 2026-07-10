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Итоги турецкого саммита НАТО, о которых никто не пишет

Итоги турецкого саммита НАТО, о которых никто не пишет

Трамп и европейские союзники по НАТО реализуют глобальную мистификацию, цель которой – столкнуть Европу в пропасть войны с Россией и при этом утвердить в мировом общественном сознании и в сознании Москвы неопровержимые «доказательства» непричастности США к этому конфликту, который рискует стать ядерным Фото: Saul Loeb / AFP США при Трампе открыто взяли курс на развод с НАТО.

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