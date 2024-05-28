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Коуто вряд ли вернется в «Ман Сити». 21-летний защитник сборной Бразилии останется в «Жироне» в аренде или будет продан

Двухлетняя аренда 21-летнего правого защитника в «Жироне» подошла к концу, но дебютант сборной Бразилии либо останется в испанской команде, либо будет продан в другой клуб, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

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