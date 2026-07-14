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Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе форума Народного фронта «Всё для Победы!»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе форума Народного фронта «Всё для Победы!»

Форум объединил в Национальном центре «Россия» свыше 1200 активистов со всей страны. Собрались волонтёры, военные корреспонденты, ветераны СВО, представители бизнеса, инженеры, медики, общественные деятели — все, кто последние годы вносит вклад в поддержку бойцов, жителей исторических и приграничных регионов.

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