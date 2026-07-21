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Филатов о конгрессе ФИДЕ: «В повестке дня стоит вопрос снятия рестрикций с Федерации шахмат России»

Президент Федерации шахмат России ( ФШР ) Андрей Филатов рассказал, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обсудит снятие ограничений с ФШР.

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