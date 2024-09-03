Джон Бэзил Турчин — русский генерал американской армии Первым поставить 32-фунтовую пушку на железнодорожную платформу догадался в 1861 году, в ходе Гражданской войны в США, полковник федеральной армии, командир 19-го Иллинойсского полка Джон Бэзил Турчин.
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