БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бронепоезда: рождение стальных монстров

Бронепоезда: рождение стальных монстров

Джон Бэзил Турчин — русский генерал американской армии Первым поставить 32-фунтовую пушку на железнодорожную платформу догадался в 1861 году, в ходе Гражданской войны в США, полковник федеральной армии, командир 19-го Иллинойсского полка Джон Бэзил Турчин.

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