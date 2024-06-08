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Царьград

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Сенатор Кастюкевич заявил о мести ВСУ за гибель людей при ударе по Садовому

Сенатор Кастюкевич заявил о мести ВСУ за гибель людей при ударе по Садовому

В результате атаки погибли больше 20 человек.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что русские военные отомстят вооружённым силам Украины, которые 7 июня нанесли удар по селу Садовому в регионе.

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