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Новый доступный Samsung с квадрокамерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч, быстрой зарядкой и разъёмом 3,5 мм. Модель Galaxy A13 4G появился в базе данных FCC

Новый доступный Samsung с квадрокамерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч, быстрой зарядкой и разъёмом 3,5 мм. Модель Galaxy A13 4G появился в базе данных FCC

Предстоящий смартфон Samsung Galaxy A13 4G появился на веб-сайте Федеральной комиссии по связи США, что указывает на скорый выход новинки.

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