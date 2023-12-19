Самые реалистичные и нереалистичные киноманьяки, с точки зрения профессиональных психологов

Насколько велика вероятность встретить в темной подворотне Ганнибала Лектера или, еще лучше, ту блондинку из «Основного инстинкта»? То, как мы представляем себе психопатов, во многом зависит от Голливуда.
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