Принц Гарри заявил, что две недели был в депрессии после переезда в Канаду

Принц Гарри заявила, что две недели был в депрессии после переезда в Канаду. Об этом сообщает BBC.Принц Гарри рассказал, что впал в депрессию после переезда с женой Меган Маркл из Лондона в 2020 году.
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