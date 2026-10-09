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Газета.ру

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Принц Гарри заявил, что две недели был в депрессии после переезда в Канаду

Принц Гарри заявил, что две недели был в депрессии после переезда в Канаду

Принц Гарри заявила, что две недели был в депрессии после переезда в Канаду. Об этом сообщает BBC.Принц Гарри рассказал, что впал в депрессию после переезда с женой Меган Маркл из Лондона в 2020 году.

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