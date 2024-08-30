После сбора урожая лука, чеснока грядки не пустуют: засеял их этим и забыл про сорняки и вредителей Ольга БезродняяОгородники рекомендуют не оставлять грядки пустыми после сбора урожая, а засеивать их сидератами.
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