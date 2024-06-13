В Петербурге ремонтируют более 34 тысяч «квадратов» на проспекте Испытателей

Введены ограничения движения транспорта по 26 июля В Петербурге по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приводят в нормативное состояние проспект Испытателей, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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