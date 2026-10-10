Два человека погибли из-за урагана на юго-востоке США

Два человека погибли из-за урагана «Исаиас» на юго-востоке США, пишет Associated Press. «Два человека погибли из-за упавших деревьев, около 800 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев назвал п...
- Зеленский в парла...
- Тернопольская обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым