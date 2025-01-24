Россиянам назвали самые выгодные способы вложений

На сегодняшний день для вложений остаются выгодными фонды денежного рынка, золотые ETF и облигации, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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