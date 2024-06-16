Сербия – Англия, Евро 2024 – прямая трансляция группового матча

Один из главных фаворитов чемпионата Европы по футболу сборная Англии первый матч проведет 16 июля. Противостоять ей будет соперник по группе С команда Сербии, которая дебютирует на турнире после того как размежевалась с Черногорией.
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